Haberler

Beşiktaş GAİN, final serisindeki iç saha maçlarına Sinan Erdem Spor Salonu'nda çıkacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak Beşiktaş GAİN, ev sahibi olduğu maçlarını Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak. Serinin programı açıklandı.

Beşiktaş GAİN'in Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisindeki iç saha maçlarının Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacağı duyuruldu.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamaya göre Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Beko ile eşleşen siyah-beyazlı takım, ev sahibi olduğu maçları Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinin maç programı şöyle:

13 Haziran Cumartesi:

20.00 Fenerbahçe Beko– Beşiktaş GAİN (Ülker Spor ve Etkinlik)

15 Haziran Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe Beko– Beşiktaş GAİN (Ülker Spor ve Etkinlik)

17 Haziran Çarşamba:

20.00 Beşiktaş GAİN–Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

19 Haziran Cuma (Gerekirse):

20.00 Beşiktaş GAİN–Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

21 Haziran Pazar (Gerekirse):

20.00 Fenerbahçe Beko–Beşiktaş GAİN (Ülker Spor ve Etkinlik)

Kaynak: AA / Can Öcal
Trump: İran'a bu akşam yapılacak saldırıları iptal ettim

İran'ın tehdidi işe yaradı, Trump anında geri adım attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serkan Reçber'in Amedspor macerası 8 gün sürdü

Ünlü isim istifa etti, Amedspor macerası sadece 8 gün sürdü
Uzmanlar uyardı: Dünya Kupası'nda kırmızı alarm

Dünya Kupası'nda kırmızı alarm!
Keskin Belediye Başkanı Ekmel Cönger görevden uzaklaştırıldı

Rüşvetten hapis alan belediye başkanı hakkında yeni karar

'Yılın ekonomi yorumcusu' ödülünü alan isim, en düşük emekli maaşı için rakam verdi

Ödüllü ekonomist, en düşük emekli maaşı için rakam verdi
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...

İsrail medyasında Erdoğan için atılan manşete bakın

Erling Haaland, Türkiye formasına hayran kaldı

Milli formamız için yaptığı yorum olay oldu!
Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak

Kurultay için kararını verdi