Beşiktaş'ın eski futbolcusu Ricardo Quaresma, başkan Serdal Adalı'yı ziyaret etti

Beşiktaş'ın Portekizli eski futbolcusu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı'yı ziyaret etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Başkanımız Serdal Adalı, Tüpraş Stadyumu'ndaki makamında, 2010-12 ve 2015-20 yıllarında formamızı giyen, bu dönemlerde kazandığımız iki Süper Lig ve bir Türkiye Kupası şampiyonluklarımızda pay sahibi olan efsane futbolcularımızdan Ricardo Quaresma'yı ağırladı. Başkanımız Adalı, Ricardo Quaresma ile sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi." denildi.