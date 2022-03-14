Beşiktaş'ın en büyük hedefi Cenk Tosun, Galatasaray derbisine geldi! Transfer için tarih verdi
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Premier Lig ekibi Everton'ın formasını giyen ve adı sık sık Beşiktaş ile anılan Cenk Tosun, derbiyi izlemek için Nef Stadı'na geldi. Stat girişinde açıklamalarda bulunan milli futbolcu, transfer iddialarının sorulması üzerine, "Onu şimdiden söyleyemem sözleşmem var yaza kadar" dedi.
Milli futbolcu Cenk Tosun, Galatasaray- Beşiktaş derbisini izlemek için Nef Stadı'na geldi. Burada açıklamalarda bulunan deneyimli golcü, siyah-beyazlılara transfer olacağına yönelik iddialara da cevap verdi.
"YAZA KADAR SÖZLEŞMEM VAR"
Cenk Tosun yaptığı açıklamada, "İnşallah güzel bir maç izlemeye geldik. Favorim yok" derken hakkında çıkan transfer iddialarına ilişkin ise, "Onu şimdiden söyleyemem sözleşmem var daha yaza kadar" ifadelerini kullandı. Milli futbolcu, "Gönlün hangi takımdan yana" sorusuna ise cevap vermedi.
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