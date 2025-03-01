Beşiktaş'ın borcu açıklandı: 6 ayda 4.2 milyar TL'lik fark

Süper Lig devi Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşti. Toplantıda siyah beyazlı kulübün borcu da duyuruldu.

14.9 MİLYAR TL

Beşiktaş Denetim Kurulu Başkanı Gökhan Tiryaki, kulüp borcunun Kasım 2024 itibarıyla toplam 14 milyar 918 milyon 657 bin 740 TL olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlı kulübün borcunun son 6 ayda yaklaşık 4.2 milyar TL arttığı görüldü. Beşiktaş Kulübünün bir önceki borcu ise 31 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla 10 milyar 638 milyon 827 bin 351 lira olarak açıklanmıştı

HASAN ARAT KATILMAYACAK

Hasan Arat'ın, gerçekleştirilecek Divan Kurulu toplantısına katılması beklenmiyor.