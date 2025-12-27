Haberler

Beşiktaş'ın borcu 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş Kulübü'nün 31 Ağustos 2025 itibarıyla borcu 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL olarak açıklandı. Mali konularla ilgili bilgi veren Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, önceki borç rakamının 17 milyar 731 milyon TL olduğunu duyurdu.

Beşiktaş Kulübü'nün borcu 31 Ağustos 2025 itibarıyla 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL olarak açıklandı.

Beşiktaş Kulübü'nde 2025 yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı, Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu'nda yapılıyor. Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi ve kulübün borcu açıklandı.

Şentürk, siyah-beyazlıların 31 Ağustos 2025 itibarıyla 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 TL borcu olduğunu belirtti.

Bir önceki divan kurulunda borç, 31 Mayıs 2025 tarihli olarak 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 TL şeklinde duyurulmuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
Bakan Ersoy'un da katıldığı toplantıya Sinem Ünsal damga vurdu

Yanındakinin kim olduğunu hatırlayınca anında bacağını indirdi
Komşuda ekonomik tablo vahim: 100 dolar almak için dövizciye gitti ama...

Komşuda durum vahim: Bir çuval parayla dövizciye gitti ama...
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

Geniş Aile'nin Cevahir'i son haliyle üzdü
Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı

Galericilerin oyununu bozan sistem uzatıldı
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a: Olağanüstü kongre kararı al

Saran'ı ziyaret eden Ali Koç, önerisini hemen söylemiş: Bu kararı al