Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen Domagoj Vida'nın yeni adresi AEK oldu

Sözleşmesi bittikten sonra Beşiktaş'ın bir daha masaya oturmadığı Domagoj Vida'nın yeni adresi belli oldu. 33 yaşındaki stoper, yeni sezonda AEK forması giyecek.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

NTV Spor'da yer alan habere göre, Domagoj Vida'nın gelecek sezon Yunanistan Ligi ekiplerinden AEK'nın formasını giyeceği bildirildi. Hırvat basınında çıkan haberlere göre Vida, AEK ile 2 yıllık sözleşmeye imza attı. 33 yaşındaki oyuncunun resmi transferi kısa sürede açıklanacak.

1.6 MİLYON EURO GARANTİ ÜCRET KAZANACAK

Beşiktaş'ta yıllık 3.5 milyon euro kazanan Vida'nın, AEK'da yıllık 1.6 milyon euro garanti ücret ve prim alacağı bildirildi. Tecrübeli defans oyuncusu yeni takımının en çok kazanan ismi olacak.