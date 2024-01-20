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Beşiktaş'ı yenen Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira: 4-0'ı beklemiyorduk

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Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Beşiktaş'ı 4-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Zor bir maç olduğunu ve bu kadar farklı bir skoru beklemediklerini belirten Vieira, "Böyle büyük bir takıma karşı bu kadarını beklemiyorduk. İyi ve şampiyon bir hocaları var. Biz 1-0, 2-1 gibi bir skor bekliyorduk" dedi.

Süper Lig ekibi Pendikspor Teknik Direktörü Ivo Vieira, Beşiktaş'ı 4-0 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Maça değinen antrenör, "Bugün kolay bir maç olmadı. İyi bir takıma karşı, iyi bir galibiyet aldık. Oyuncularım daha önceki maçlarda da çalışıyorlardı ama bunu skora yansıtamıyorlardı. Bugünkü sonuçtan ötürü çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

"4-0'I BEKLEMİYORDUK"

4-0 gibi farklı bir skoru bekleyip beklemediği hakkındaki soruyu yanıtlayan Vieira, "Böyle büyük bir takıma karşı bu kadarını beklemiyorduk. İyi ve şampiyon bir hocaları var. Biz 1-0, 2-1 gibi bir skor bekliyorduk. Bu skoru beklemiyorduk" dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

Export 86:

8 olmalıydı beşiktaş alışkın

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