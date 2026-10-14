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Beşiktaş, Hoffenheim maçı öncesi çalışmalarını bitirdi, Vlahovic Almanya'ya gidecek

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında deplasmanda Hoffenheim ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana tedavileri süren Cerny ve Rashica ile mide rahatsızlığı sonrası serum alan Vlahovic katılmadı; Vlahovic'in takımla Almanya'ya gideceği belirtildi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim'le deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarını tamamladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan siyah-beyazlılar, 5'e 2 pas çalışmaları yaptı.

Siyah-beyazlı ekip, basına kapalı bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.

Antrenmana tedavileri devam eden Vaclav Cerny ile Milot Rashica'nın yanı sıra dün yaşadığı mide rahatsızlığı sonrası serum tedavisi alan Dusan Vlahovic katılmadı. Sırp golcünün takımla birlikte Almanya'ya gideceği belirtildi.

Kaynak: AA
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