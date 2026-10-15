Beşiktaş, Hoffenheim deplasmanında UEFA Avrupa Ligi maçına 6 değişiklikle çıktı

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BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi 2'nci hafta karşılaşmasında deplasmanında Almanya'nın TSG 1899 Hoffenheim takımına konuk oldu. SNP Arena'da TSİ 22.00'de başlayan karşılaşmada Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser düdük çaldı. Visser'in yardımcılıklarını ise Ruben Wyns ve Michele Seeldraeyers üstlendi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, ligde son oynanan Kocaelispor karşılaşmasının 11'inde 6 değişiklik birden yaparak geniş bir rotasyona imza attı. İtalyan teknik adam Kocaelispor maçından farklı olarak Agbadou, Ouattara, Ndidi, Olaitan, İlhan ve Oh'u 11'e yazdı. Bu değişikliklerden ikisi zorunlu olurken diğer 4 oyuncu Vincenzo İItaliano'nun inisiyatifiyle gerçekleşti.

Italiano, mide rahatsızlığından dolayı Almanya'ya getirilmeyen Vlaohovic'in yerine Oh, Kocaelispor maçında sakatlanan Cerny'nin yerine de İlhan Fakılı'yı oynattı. Diğer değişiklikler ise Djalo - Agbadou, Rıdvan - Ouattara, Salih - Ndidi ve Miretti - Olaitan oldu.

HOFFENHEİM STADI'NDA TÜRK TARAFTARLARIN YOĞUNLUĞU DİKKAT ÇEKTİ

Beşiktaş, Hoffenheim Stadı'nda sanki kendi evindeymiş gibi hissetti. Almanya'da yaşayan Türk taraftarlar karşılaşmaya yoğun ilgi gösterirken, Beşiktaş için ayrılan koltukların birkaç katı Türk taraftar olduğu görüldü. Alman vatandaşlarının biletlerini satın alan Türk vatandaşların büyük çoğunluğu karşılaşmayı Hoffenheimlı taraftarlarla yan yana izledi.

SALİH ÖZCAN İLK KEZ KULÜBEYE ÇEKİLDİ

Beşiktaş'a transfer olduğundan bu yana tüm resmi karşılaşmalarda 11'de başlayan Salih Özcan, Vincenzo Italiano tarafından ilk kez yedek kulübesine çekildi. 7 Süper Lig ve 7 Avrupa kupası maçında sahada olan Salih'in dinlendirme amaçlı yedek kulübesine çekildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı