Haberler

Beşiktaş Hentbolda Giresunspor'u Farklı Geçti

Beşiktaş Hentbolda Giresunspor'u Farklı Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Önallar Giresunspor'u deplasmanda 45-37'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş deplasmanda Önallar Giresunspor'u 45-37 yendi.

Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını konup ekip 23-18 önde tamamladı.

İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, karşılaşmadan 45-37 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Spor
Diş hastanesinde 'hayali teşhis' skandalı

Diş hastanesinde skandal! Personel şikayet etti, soruşturma başlatıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı

Altına rakip olan yatırım aracı: Bu yıl yüzde 45'ten fazla kazandırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.