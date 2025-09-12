Beşiktaş Hentbolda Giresunspor'u Farklı Geçti
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Önallar Giresunspor'u deplasmanda 45-37'lik skorla yenerek önemli bir galibiyet elde etti.
Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını konup ekip 23-18 önde tamamladı.
İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan Beşiktaş, karşılaşmadan 45-37 galip ayrıldı.
Kaynak: AA / Gültekin Yetgin - Spor