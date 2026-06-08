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Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, Miguel Espinha Ferreira'yı kadrosuna kattı

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Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, Portekizli kaleci Miguel Espinha Ferreira ile anlaştığını duyurdu. Deneyimli kaleci, kariyerinde Belenenses, Benfica, Huesca gibi takımlarda forma giydi.

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, Portekizli kaleci Miguel Espinha Ferreira'yı transfer ettiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Hentbol takımımız, Portekizli kaleci Miguel Espinha Ferreira'yı kadrosuna dahil etti. Hentbol takımımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Miguel Espinha Ferreira'ya şanlı formamızla başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Deneyimli kaleci, kariyerinde Belenenses, Benfica, Huesca, Cesson, Cuenca ve Vardar formalarını giydi.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat
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