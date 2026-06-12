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Beşiktaş Hentbol Takımı'nda ayrılık

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Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, orta oyun kurucu Halil İbrahim Öztürk ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, oyuncuya emekleri için teşekkür etti.

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, orta oyun kurucu Halil İbrahim Öztürk ile yollarını ayırdı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuya teşekkür edilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaş Hentbol Takımı'mızda 2025-2026 sezonu başından itibaren formamızı terleten Halil İbrahim Öztürk ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Halil İbrahim Öztürk'e emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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