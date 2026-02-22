Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 4-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Beşiktaş'ın gollerini Ndidi, Murillo, Olaitan ve Oh kaydetti.

Stat: Tüpraş

Hakemler: Ozan Ergün, Murat Altan, Mehmet Kısal

Beşiktaş : Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Emirhan Topçu (Dk. 71 Uduokhai), Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani (Dk. 81 Mustafa Erhan Hekimoğlu), Orkun Kökçü (Dk. 81 Salih Uçan), Cerny (Dk. 76 Cengiz Ünder), Olaitan, Oh

Göztepe: Lis, Allan, Heliton, Bokele, Ogün Bayrak (Dk. 57 Arda Okan Kurtulan), Dennis (Dk. 68 Mohammed), Miroshi, Cherni, Krastev (Dk. 57 Antunes), Juan (Dk. 79 Guilherme), Janderson (Dk. 68 Jeferson)

Goller: Dk. 9 Ndidi, Dk. 36 Murillo, Dk. 59 Olaitan, Dk. 74 Oh ( Beşiktaş )

Sarı kartlar: Dk. 15 Ndidi, Dk. 16 Sergen Yalçın (Teknik direktör), Dk. 66 Orkun Kökçü ( Beşiktaş ), Dk. 16 Heliton (Göztepe)

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, sahasında Göztepe'yi 4-0 yendi.

59. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Orkun Kökçü'nün pasıyla orta sahadan aldığı topla Olaitan, sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Beninli oyuncu, savunmaya rağmen ayağının ucuyla altıpasın solunda yaptığı dokunuşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0.

74. dakikada siyah-beyazlılar bir gol daha buldu. Cerny'den aldığı pasla sağ kanattan ceza sahasına giren Oh'un çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak, kaleci Lis'in üzerinden filelere gitti: 4-0.

Beşiktaş, karşılaşmayı 4-0 kazandı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
Meksika'da kartel lideri öldürülünce çatışmalar çıktı! ABD'li turistler havalimanında rehin alındı

Kartel lideri öldürülünce ülke karıştı! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursaspor adım adım 1. Lig'e geliyor

Bursaspor 1. Lig'e geliyor
Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Süper Lig'e 1 puanla başladı

Taraftarı küplere bindiren sonuç
Bağcılar'da bıçaklanan gencin ailesini tehdit eden 3 kişi tutuklandı

Evlatları ölümden döndü, bir de musallat oldular! İşte malum son
Fiyatı uçan altını tahtından etti! Talep patladı, resmen yok satıyor

Yakında altını tahtından edecek! Talep patladı, resmen yok satıyor
Bursaspor adım adım 1. Lig'e geliyor

Bursaspor 1. Lig'e geliyor
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan yıllar sonra yeni imajıyla görüntülendi
Kritik bir galibiyet daha! Beşiktaş, Göztepe'ye gol oldu yağdı

Beşiktaş Göztepe'yi sahadan sildi