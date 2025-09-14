Haberler

Beşiktaş, Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, antrenmanlarına teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde devam ediyor. Yeni transfer Jota Silva da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 19 Eylül Cuma günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular kondisyon ve taktik çalıştı.

Ligde dün oynanan RAMS Başakşehir maçında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı.

Diğer futbolcular ise ısınma koşularıyla başladıkları idmanı, pas çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla noktaladı.

Öte yandan, siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Jota Silva, takımla ilk antrenmanına çıktı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
