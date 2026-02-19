Haberler

Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları

Güncelleme:
Beşiktaş, Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe'yi konuk etmek için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, pas çalışmaları ve taktiksel çift kale maçlarla tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 22 Şubat Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek Beşiktaş hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetimindeki idmana ısınma koşularıyla başladı. Antrenman pas çalışmasının ardından oynanan taktiksel çift kale maçlarla tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.

Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul
