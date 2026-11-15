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Beşiktaş, Giresunspor'u deplasmanda 41-23 yenip namağlup liderliğini sürdürdü

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Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor'u 41-23 yendi. Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki maçta ilk yarıyı 20-10 önde geçen siyah-beyazlı ekip, namağlup liderliğini sürdürdü.

Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor'u 41-23 yendi.

Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu'ndaki maçın ilk yarısı, siyah-beyazlı ekibin 20-10 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda farkı daha da açan Beşiktaş, rakibini 41-23 mağlup etti.

Bu sonuçla Beşiktaş, ligde namağlup liderliğini sürdürdü.

Kaynak: AA
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