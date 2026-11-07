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Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı öncesi son idmanını Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptı

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Beşiktaş, Gençlerbirliği maçı öncesi son idmanını Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptı
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Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında yarın saat 19.00'da Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlığını Nevzat Demir Tesisleri'nde tamamladı. Italiano yönetimindeki antrenman, ısınma ve 5'e 2 top kapma ile taktik çalışmanın ardından duran top çalışmasıyla bitti.

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 11'inci haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde yapılan antrenman, ısınma koşularıyla başladı. Antrenman 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmanın ardından duran top çalışmasıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Süper Lig'in 11'inci haftasında yarın saat 19.00'da sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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