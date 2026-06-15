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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final

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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Beşiktaş, Galatasaray Fuzul'u 83-60 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. İkinci maç yarın oynanacak.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final ilk maçında Beşiktaş, Galatasaray Fuzul'u 83-60 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, Beşiktaş'ın 39-34'lük üstünlüğüyle geçildi. İkinci devrede etkili oyun ortaya koyan siyah-beyazlılar, mücadeleden 83-60 galip ayrılarak seride durumu 1-0 yaptı.

İki galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği serinin ikinci maçı, yarın yine 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanacak.

Kaynak: AA / Onur Erdik
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