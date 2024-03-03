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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Beşiktaş-Galatasaray derbisinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Koray Gençerler oldu.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bugün oynanacak Beşiktaş- Galatasaray derbisinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Koray Gençerler oldu.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bugün saat 19.00'da oynanacak derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadelede Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Bahattin Şimşek olacak.

Derbide VAR koltuğunda ise Koray Gençerler oturacak. AVAR'da da Emre Kargın, Aleks Taşcıoğlu ve Alper Çetin görev yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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