Süper Lig'de 3 Mart pazar günü saat 19:00'da oynanacak ve büyük heyecana sahne olacak Beşiktaş- Galatasaray derbisinin oranları belli oldu.

FAVORİ GALATASARAY

Bu sezona istediği gibi başlayamayan ve taraftarının önünde derbiye çıkacak olan Beşiktaş'ın kazanma ihtimaline 3.39 oran verilirken, Galatasaray'ın kazanma ihtimali ise 1.64 olarak gösterildi.

Pazar günü Beşiktaş'ın sahasında oynanacak derbinin berabere bitme olasılığına 3.49'luk oran belirlendi. Öte yandan 2.5 Üst'ün oranı 1.39, 2.5 Alt'ın oranı ise 2.13 olarak duyuruldu.