Beşiktaş GAİN, Niners Chemnitz'i 93-88 Mağlup Etti

Güncelleme:
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu'ndaki üçüncü hafta mücadelesinde Niners Chemnitz'i 93-88 yenerek sezonun ikinci galibiyetini elde etti.

SALON: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

HAKEMLER: Arturas Sukys, Hugues Thepenier, Dragan Porobic

BEŞİKTAŞ GAİN: Zizic 17, Mathews 18, Anthony Brown 8, Vitto Brown 2, Berk Uğurlu 8, Morgan 12, Yiğit Arslan 19, Lemar 4, Kamagate 5, Canberk Kuş, Dotson

NINERS CHEMNITZ: Minchev 15, Davis Jr 22, Sibande 4, Brewer 2, Sow 4, Yebo 32, Kajami-Keane 9, Beran

1'İNCİ PERİYOT: 27-19

DEVRE: 55-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-68

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT EuroCup B Grubu 3'üncü hafta mücadelesinde evinde Almanya'nın Niners Chemnitz takımını 93-88 mağlup etti. Bu sonucun ardından Beşiktaş, ikinci galibiyetini aldı. Niners Chemnitz ise ikinci kez parkeden mağlup ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
