Beşiktaş GAİN: 97-95
Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası B Grubu 12. hafta mücadelesinde Almanya temsilcisi NINERS Chemnitz'e 97-95 mağlup oldu. Bu sonuçla NINERS Chemnitz 6. galibiyetini alırken, Beşiktaş GAİN 4. kez yenildi.
SALON: Messe Chemnitz
HAKEMLER: Manuel Attard, Marko Juras, Stefan Calic
NINERS CHEMNİTZ: Yebo 11, Sibande 13, Davis Jr 8, Newman 8, Kajami-Keane 7, Mushidi 5, Sow 27, Brewer 10, Minchev 8
BEŞİKTAŞ GAİN: Mathews 20, Kamagate 8, Berk Uğurlu 7, Yiğit Arslan 8, Morgan, Lemar 4, Anthony Brown 5, Vitto Brown 20, Zizic 23
1'İNCİ PERİYOT: 29-23
DEVRE: 53-44
3'ÜNCÜ PERİYOT: 77-69
