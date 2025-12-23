Haberler

Beşiktaş GAİN: 97-95

Güncelleme:
Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası B Grubu 12. hafta mücadelesinde Almanya temsilcisi NINERS Chemnitz'e 97-95 mağlup oldu. Bu sonuçla NINERS Chemnitz 6. galibiyetini alırken, Beşiktaş GAİN 4. kez yenildi.

SALON: Messe Chemnitz

HAKEMLER: Manuel Attard, Marko Juras, Stefan Calic

NINERS CHEMNİTZ: Yebo 11, Sibande 13, Davis Jr 8, Newman 8, Kajami-Keane 7, Mushidi 5, Sow 27, Brewer 10, Minchev 8

BEŞİKTAŞ GAİN: Mathews 20, Kamagate 8, Berk Uğurlu 7, Yiğit Arslan 8, Morgan, Lemar 4, Anthony Brown 5, Vitto Brown 20, Zizic 23

1'İNCİ PERİYOT: 29-23

DEVRE: 53-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 77-69

Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası B Grubu 12'nci hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu Almanya temsilcisi NINERS Chemnitz takımına 97-95 mağlup oldu. Bu sonucun ardından NINERS Chemnitz 6'ncı galibiyetini alırken, Beşiktaş GAİN ise 4'üncü kez parkeden yenik ayrıldı.

Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! Uçaktakiler hayatını kaybetti

Esenboğa'dan kalkan özel jet düştü! İşte enkazdan görüntüler
