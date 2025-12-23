Beşiktaş GAİN: 97-95

SALON: Messe Chemnitz

HAKEMLER: Manuel Attard, Marko Juras, Stefan Calic

NINERS CHEMNİTZ: Yebo 11, Sibande 13, Davis Jr 8, Newman 8, Kajami-Keane 7, Mushidi 5, Sow 27, Brewer 10, Minchev 8

BEŞİKTAŞ GAİN: Mathews 20, Kamagate 8, Berk Uğurlu 7, Yiğit Arslan 8, Morgan, Lemar 4, Anthony Brown 5, Vitto Brown 20, Zizic 23

1'İNCİ PERİYOT: 29-23

DEVRE: 53-44

3'ÜNCÜ PERİYOT: 77-69

Beşiktaş GAİN, BKT Avrupa Kupası B Grubu 12'nci hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu Almanya temsilcisi NINERS Chemnitz takımına 97-95 mağlup oldu. Bu sonucun ardından NINERS Chemnitz 6'ncı galibiyetini alırken, Beşiktaş GAİN ise 4'üncü kez parkeden yenik ayrıldı.