Beşiktaş GAİN, Cosea JL Bourg-en-Bresse'yi Ağırlıyor

Güncelleme:
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu beşinci hafta maçında Fransa'nın Cosea JL Bourg-en-Bresse takımını konuk edecek. Maç, Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde yarın saat 19.00'da başlayacak.

Sezonun ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, B Grubu'nda ikinci sırada yer alıyor.

BKT Avrupa Kupası'nda 4'te 4 yapan Cosea ise grupta lider durumda bulunuyor.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
