Beşiktaş GAİN, Cosea JL Bourg-en-Bresse'yi Ağırlıyor
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu beşinci hafta maçında Fransa'nın Cosea JL Bourg-en-Bresse takımını konuk edecek. Maç, Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde yarın saat 19.00'da başlayacak.
Sezonun ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, B Grubu'nda ikinci sırada yer alıyor.
BKT Avrupa Kupası'nda 4'te 4 yapan Cosea ise grupta lider durumda bulunuyor.