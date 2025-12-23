Haberler

Basketbol: BKT Avrupa Kupası

Güncelleme:
Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 12. maçında Alman ekibi Niners Chemnitz karşısında 97-95 mağlup oldu. Maçta Beşiktaş'ın Zizic 23 sayı, 10 ribaunt, Niners Chemnitz'ten Sow ise 27 sayıyla öne çıktı.

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 12. maçında konuk olduğu Alman kulübü Niners Chemnitz'e 97-95 yenildi.

Ev sahibi ekip, Chemnitz kentindeki Messe Chemnitz Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk çeyreğini 29-23, ilk yarısını ise 53-44 önde bitirdi.

Son 10 dakikaya 8 sayılık (77-69) üstünlükle giren Niners Chemnitz, farkın kapanmasına engel olamasa da maçı 97-95 kazanmayı başardı.

Niners Chemnitz'de Sow, 27 sayıyla sahanın en skoreri oldu. Beşiktaş'ta Zizic 23 sayı, 10 ribaunt, Vitto Brown ve Mathews 20'şer sayıyla oynadı.

Siyah-beyazlılar grupta peş peşe 2'nci, toplam 4. mağlubiyetini yaşadı. Niners Chemnitz ise 6. galibiyetini aldı.

