Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, Lietkabelis'e Deplasmanda Mağlup Oldu

BKT Avrupa Kupası 2025-2026 sezonu ilk haftasında Beşiktaş GAİN, Litvanya'nın Lietkabelis takımına deplasmanda 85-79 mağlup oldu. İlk üç çeyreği önde tamamlayan siyah-beyazlılar, son çeyrekteki etkili performansıyla rakibine yenildi.

Beşiktaş GAİN Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası 2025-2026 sezonu ilk haftasında Litvanya temsilcisi Lietkabelis'e deplasmanda 85-79 mağlup oldu.

Siyah-beyazlılar, B Grubu'ndaki ilk maçında Lietkabelis ile karşı karşıya geldi.

Panevezys kentinde yer alan Kalnapilio Arena'da oynanan müsabakanın ilk periyodunu Lietkabelis, 22-19 üstün tamamladı.

İkinci çeyrekte toparlanan Beşiktaş, soyunma odasına 43-35 önde girdi.

Siyah-beyazlılar, üçüncü periyodu da 57-55 üstün bitirdi. Dördüncü ve son çeyrekte daha etkili oynayan Lietkabelis, karşılaşmadan 85-79 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
