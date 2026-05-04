Beşiktaş GAİN, Aliağa Petkimspor'u ağırlayacak
Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında yarın Aliağa Petkimspor'u konuk edecek.
Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 28. hafta erteleme maçında yarın Aliağa Petkimspor'u konuk edecek.
Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.
Geride kalan 27 haftada 23 galibiyet, 4 yenilgi alan siyah-beyazlılar ligde 2. sırada bulunuyor. 9 galibiyet, 19 mağlubiyeti bulunan Aliağa Petkimspor ise 15. basamakta yer alıyor.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul