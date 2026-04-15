Beşiktaş GAİN-Aliağa Petkimspor maçı ertelendi
Beşiktaş GAİN, 25 Nisan'da oynanması planlanan Aliağa Petkimspor maçının ertelendiğini duyurdu. Maç, BKT EuroCup final serisi nedeniyle ileri bir tarihe alınacak.
Siyah-beyazlı basketbol takımının açıklamasında "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında oynanması planlanan Beşiktaş GAİN-Aliağa Petkimspor karşılaşması, takımımızın BKT EuroCup final serisindeki maç programı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Mücadelenin oynanacağı yeni tarih, TBF tarafından daha sonra açıklanacaktır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Mücahit Hüseyin Eroğul