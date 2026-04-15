Beşiktaş GAİN-Aliağa Petkimspor maçı ertelendi

Beşiktaş GAİN, Ailağa Petkimspor ile 25 Nisan'da oynanması planlanan 28. haftadaki lig maçının ertelendiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı basketbol takımının açıklamasında "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında oynanması planlanan Beşiktaş GAİN-Aliağa Petkimspor karşılaşması, takımımızın BKT EuroCup final serisindeki maç programı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmiştir. Mücadelenin oynanacağı yeni tarih, TBF tarafından daha sonra açıklanacaktır." ifadelerine yer verildi.