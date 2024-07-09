Beşiktaş Futbolcuları Sağlık Kontrolünden Geçti
Beşiktaş futbolcuları Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku ve Omar Colley, kulübün sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri ve muayenelerin ardından sağlık kontrolleri tamamlandı.
Beşiktaş'ta futbolcular Vincent Aboubakar, Arthur Masuaku ile Omar Colley, kulübün sponsor hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre detaylı kan tetkikleri yapılan Aboubakar, Masuaku ve Colley; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.