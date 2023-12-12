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Beşiktaş Futbol Takımı Moral Yemeği Verdi

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Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, futbol A takımına moral yemeği verdi. Yemekte Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar da yer aldı. Uçar ve Aybaba, takımın durumu hakkında teknik direktör Rıza Çalımbay'la görüş alışverişinde bulunurken, futbolcular da eğlenceli anların yaşandığı yemekte birbirleriyle sohbet ettiler.

Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörü Samet Aybaba, futbol A takımına moral yemeği verdi.

Yemekte Futbol Şube Sorumlusu ve Futbolu Temsilen Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar da yer aldı. Uçar ve Aybaba, takımın durumu hakkında teknik direktör Rıza Çalımbay'la görüş alışverişinde bulunurken, futbolcular da eğlenceli anların yaşandığı yemekte birbirleriyle sohbet ettiler.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Rıza Çalımbay Samet Aybaba Beşiktaş Futbol Yemek Teknik Direktör Futbol Spor Güncel Haberler

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