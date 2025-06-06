Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'e Yarı Finalde Yenildi
Basketbol Süper Ligi Yarı Final ilk maçında Beşiktaş Fibabanka, sahasında Anadolu Efes'e 90-87 mağlup oldu. Maçın en skorer ismi Anadolu Efes'ten Shane Larkin 35 sayı kaydetti. Seride Anadolu Efes 1-0 öne geçti.
SALON: BJK Fibabanka Spor Kompleksi
HAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Tolga Akkuşoğlu
BEŞİKTAŞ FIBABANKA: Allman 11, Mathews 11, Plavsic 4, Needham 14, Berk Uğurlu 13, Yiğit Arslan 7, Morgan 5, Sleva 22, Terry
ANADOLU EFES: Larkin 35, Nwora 9, Bryant 5, Dozier 14, Poirier 4, Doğuş Özdemiroğlu 5, Ercan Osmani 1, Oturu 7, Erkan Yılmaz 7, Willis 3
1'İNCİ PERİYOT: 24-26
DEVRE: 46-50
3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-68
Basketbol Süper Ligi Yarı Final ilk maçında Beşiktaş Fibabanka, sahasında ağırladığı Anadolu Efes'e 90-87 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, seride 1-0 öne geçti. Maçın en skorer ismi ise Anadolu Efes'te 35 sayı kaydeden Shane Larkin oldu.
Serinin ikinci maçı 8 Haziran Pazar günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak.