Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'e Yarı Finalde Yenildi

Beşiktaş Fibabanka, Anadolu Efes'e Yarı Finalde Yenildi
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Basketbol Süper Ligi Yarı Final ilk maçında Beşiktaş Fibabanka, sahasında Anadolu Efes'e 90-87 mağlup oldu. Maçın en skorer ismi Anadolu Efes'ten Shane Larkin 35 sayı kaydetti. Seride Anadolu Efes 1-0 öne geçti.

SALON: BJK Fibabanka Spor Kompleksi

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Mehmet Karabilecen, Tolga Akkuşoğlu

BEŞİKTAŞ FIBABANKA: Allman 11, Mathews 11, Plavsic 4, Needham 14, Berk Uğurlu 13, Yiğit Arslan 7, Morgan 5, Sleva 22, Terry

ANADOLU EFES: Larkin 35, Nwora 9, Bryant 5, Dozier 14, Poirier 4, Doğuş Özdemiroğlu 5, Ercan Osmani 1, Oturu 7, Erkan Yılmaz 7, Willis 3

1'İNCİ PERİYOT: 24-26

DEVRE: 46-50

3'ÜNCÜ PERİYOT: 71-68

Basketbol Süper Ligi Yarı Final ilk maçında Beşiktaş Fibabanka, sahasında ağırladığı Anadolu Efes'e 90-87 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, seride 1-0 öne geçti. Maçın en skorer ismi ise Anadolu Efes'te 35 sayı kaydeden Shane Larkin oldu.

Serinin ikinci maçı 8 Haziran Pazar günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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