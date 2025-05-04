Beşiktaş, Fenerbahçe Derbisinde İlk Yarıyı Önde Tamamladı

Stat: Ülker

Hakemler: Yasin Kol, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Fenerbahçe : İrfan Can Eğribayat, Osayi-Samuel, Skriniar, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Oğuz Aydın, Talisca, Szymanski, En-Nesyri

Beşiktaş : Mert Günok, Svensson, Paulista, Masuaku, Emrecan Terzi, Hadziahmetovic, Gedson, Rashica, Chamberlain, Mustafa Hekimoğlu, Rafa Silva

Gol: Dk. 44 Gedson Fernandes ( Beşiktaş )

Sarı kartlar: Dk. 37 Çağlar Söyüncü, Dk. 45+4 Skriniar ( Fenerbahçe ), Dk. 45+2 Mustafa Hekimoğlu ( Beşiktaş )

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe- Beşiktaş derbisinin ilk yarısı, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

13. dakikada maçtaki ilk tehlikeli pozisyon yaşandı. Ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Rashica'nın dokunduğu meşin yuvarlağa Masuaku çok sert vurdu, top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

26. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, kale sahasına hareketlenen Talisca'ya ortaladı. Brezilyalı futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda, kaleci Mert Günok gole engel oldu.

34. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağdan kazanılan kornerde Masuaku kale sahası içine ortaladı. Bu pozisyonda Mustafa Hekimoğlu'ndan önce topa Talisca müdahale ederken, hakem Yasin Kol, Brezilyalı oyuncunun elle oynadığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 36'ncı dakikada penaltıda topun başına Gedson Fernandes geldi. Portekizli futbolcunun yerden vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.

44. dakikada Beşiktaş öne geçti. Masuaku'nun kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasta Mert Müldür kafayla topu takım arkadaşlarına göndermek isterken meşin yuvarlak bir anda Gedson Fernandes'in önünde kaldı. Bu futbolcu, yakın mesafeden topu filelere göndermeyi başardı: 0-1.

Müsabakanın ilk yarısını Beşiktaş 1-0 önde tamamladı.