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Beşiktaş derbi hazırlıklarına başladı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve çift kale maçından ardından yapılan duran top ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, derbi çalışmalarını yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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