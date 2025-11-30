Haberler

Beşiktaş, Fatih Karagümrük'ü 2-0 Mağlup Etti

Güncelleme:
Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek sahadan galip ayrıldı. Jota Silva ve El Bilal Toure, Beşiktaş'ın gollerini atan isimler oldu.

(ANKARA) - Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Mısırlı.Com.Tr. Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan maçı hakem Halil Umut Meler yönetti.

Beşiktaş, 41. dakikada Jota Silva ve 71. dakikada El Bilal Toure'nin attığı golle Fatih Karagümrük karşısında 2-0 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş, Fatih Karagümrük deplasmanından 2-0 galip ayrıldı.

