Beşiktaş, Fatih Karagümrük maçına hazır

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında yarın Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile sahasında oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, taktik çalıştı.

Siyah-beyazlı oyuncuların 5'e 2 top kapmayla başladığı idman, duran top çalışmasının ardından yapılan taktiksel uygulamalarla sona erdi.

Beşiktaş-Fatih Karagümrük müsabakası, yarın saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Mücadeleyi, hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
