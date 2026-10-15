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Beşiktaş, EuroLeague'in 6. haftasında yarın Bayern Münih'i saat 20.00'de konuk edecek

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Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nde (EuroLeague) 6. haftada yarın Bayern Münih'i Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde konuk edecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak; iki takım da 5 haftayı 2'şer galibiyet ve 3'er yenilgiyle tamamladı. Beşiktaş 12, Bayern Münih 14. sırada.

Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 6. haftasında yarın Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

İki takım da geride kalan 5 haftayı 2'şer galibiyet ve 3'er yenilgiyle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip son maçında Hapoel IBI'ye 100-82 yenildi. Bayern Münih ise İstanbul'da oynanan müsabakada Anadolu Efes'i 101-93 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından Beşiktaş 12, Alman ekibi 14. basamakta yer aldı.

Kaynak: AA
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