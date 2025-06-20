Beşiktaş, Ernest Muçi'nin bonservisini belirledi

Beşiktaş'ın 10 milyon euro karşılığında Legia Varşova'dan kadrosuna kattığı Ernest Muçi'nin Siyah-beyazlılardaki geleceği belli oldu.

10 MİLYON EURO BONSERVİS BEKLİYOR

Siyah-beyazlılar, Ernest Muçi'ye 10 milyon euro civarında bir teklifin gelmesi halinde Arnavut oyuncuyu zarar etmeden elden çıkarmayı planlıyor. Muçi'nin de düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği ve ayrılığa sıcak baktığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Transfer olduğu günden bu yana Siyah-beyazlılar ile 55 maçta forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 11 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Ernest Muçi'nin piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.