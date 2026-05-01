Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, şampiyonluk maçında yarın Spor Toto'yu ağırlayacak

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, Adventure Erkekler Süper Ligi play-off turu 8. maçında yarın Spor Toto'yu konuk edecek. Siyah-beyazlılar kazanması durumunda şampiyon olacak.

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

Normal sezonu 20 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle zirvede tamamlayan Beşiktaş, play-off turunda ise geride kalan 7 maçta 7 galibiyet elde etti.

Nilüfer Belediyespor, Spor Toto, İstanbul Gençlikspor, Altınpost Giresunspor ve Trabzon Büyükşehir Belediyespor'un bulunduğu play-off turunda şu ana kadar bütün maçlarını kazanan Beşiktaş, Spor Toto karşısında galip gelmesi durumunda bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu elde edecek.

İki ekibin play-off turundaki ilk mücadelesini Beşiktaş deplasmanda 34-30 kazanmıştı.