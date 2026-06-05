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Beşiktaş Hentbol Takımı, Ismael El Korchi Fernandez'i kadrosuna kattı

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Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, İspanyol orta oyun kurucu Ismael El Korchi Fernandez'i kadrosuna kattı. 2001 doğumlu oyuncu daha önce Guadalajara, Ciudad de Logrono ve Benfica'da forma giydi.

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, İspanyol oyuncu Ismael El Korchi Fernandez'i renklerine bağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Hentbol takımımız, orta oyun kurucu Ismael El Korchi Fernandez'i kadrosuna dahil etti. Hentbol takımımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ismael El Korchi Fernandez'e şanlı formamızla başarılar dileriz." denildi.

İspanya'da 19 Mart 2001'de dünyaya gelen orta oyun kurucu, daha önce Guadalajara, Ciudad de Logrono ve Benfica'da forma giydi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
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