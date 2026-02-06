Haberler

Beşiktaş, Emmanuel Agbadou transferini KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Wolverhampton takımından Emmanuel Agbadou'yu 18 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Oyuncu ile 4,5 yıllık anlaşma imzalandı.

Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou'yu 18 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul ve Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, oyuncuyla 4,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Badobre Emmanuel Elysee Djedje Agbadou'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Wolverhampton Wanderers Football Club (1986) Limited Kulübüne toplam transfer bedeli olarak 18 milyon avro ödenecektir. Oyuncu ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar 4,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır."

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
