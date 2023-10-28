Tevfik Yamantürk, Beşiktaş başkanlığına aday olmayacak

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da başkanlığa aday olmayacağını duyurdu.

"ADAY OLMAYACAĞIM"

Yamantürk yaptığı yazılı açıklamada, "10/17 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Beşiktaş Jimnastik Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na aday olmayacağım. Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün menfaatlerini tüm kişisel menfaatlerin önünde tutan bir Beşiktaşlı olarak Türk Sporunun lokomotifi Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne Divan Kurulu Başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğim." dedi.