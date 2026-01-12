Beşiktaş'ta Çek futbolcu David Jurasek'in kiralık sözleşmesi feshedildi
Beşiktaş, kiralık olarak kadrosuna kattığı Çek futbolcu David Jurasek ile yollarını ayırdığını açıkladı. Jurasek, siyah-beyazlı formayla 17 maça çıkmıştı.
Beşiktaş, sezon başında Portekiz ekibi Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Çek futbolcu David Jurasek ile yollarını ayırdı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "2025-26 sezonu başında Futbol A Takımı'mıza katılan profesyonel futbolcu David Jurasek'le yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. David Jurasek'e kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.
David Jurasek, Beşiktaş formasıyla 17 maçta görev aldı.