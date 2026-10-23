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Beşiktaş, Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı; bu sezon evinde 9 maçtır yenilmiyor

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında sahasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar bu sonuçla bu sezon iç sahada oynadığı 9. maçtan da yenilmeden ayrıldı; bir sonraki iç saha maçında ligde Başakşehir ile karşılaşacak.

Beşiktaş, bu sezon evinde oynadığı 9 mücadelede mağlup olmadı.

UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, bu sonuçla birlikte bu sene iç sahada oynadığı 9. maçtan da yenilmeden ayrıldı. Süper Lig'de Eyüpspor, Çorum FK, Erzurumspor FK ve Kocaelispor'u mağlup etmeyi başaran Kartal, Avrupa'da ise Midtjylland, Hradec Kralove, Kaunos Zalgiris, Marsilya karşısında galip gelirken Crystal Palace ile berabere kaldı.

Beşiktaş, bir sonraki iç saha mücadelesinde ligde Başakşehir ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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