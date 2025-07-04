Beşiktaş, Ciro Immobile ile Sözleşmeyi Feshetti

Beşiktaş, Ciro Immobile ile Sözleşmeyi Feshetti
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Beşiktaş, İtalyan golcü Ciro Immobile ile sözleşmesini karşılıklı olarak sonlandırdı. Oyuncuya 2.625.000 Euro fesih tazminatı ödenecek.

Beşiktaş, İtalyan golcü Ciro Immobile ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten Immobile ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Ciro Immobile ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 2.625.000 Euro fesih tazminatı ödenecektir" denildi.

Öte yandan Beşiktaş, Ciro Immobile'nin kulübe verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, kariyerinde başarılar da diledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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