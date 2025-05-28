Beşiktaş, Bodrum Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Bodrum Maçına Hazırlanıyor
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Beşiktaş, Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına iki günlük iznin ardından başladı. Antrenman, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde kondisyon ve taktik çalışmalarıyla gerçekleştirildi.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, iki günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Sipay Bodrum FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın saat 11.45'te basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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