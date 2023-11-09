UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu. Maçta Bodo/Glimt'in gollerini Moumbagna atarken, Beşiktaş'ın golünü Tayfur Bingöl kaydetti.

Beşiktaş, Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu

STAT: Beşiktaş Park

HAKEMLER: Sander Van Der Eijk, Rogier Honig, Rens Bluemink

BEŞİKTAŞ: Mert Günok - Rosier (Dk. 46 Onur Bulut), Bailly (Dk. 27 Amartey), Necip Uysal, Zaynutdinov (Dk. 53 Tayfur Bingöl ), Hadziahmetovic, Alex-Oxlade Chamberlain, Gedson (Dk. 74 Salih Uçan), Rashica (Dk. 53 Rebic), Muleka, Cenk Tosun

BODO/GLIMT: Haikin - Wembangomo (Dk. 85 Sjovold), Moe, Bjortuft, Bjorkan, Brunstad Fet (Dk. 72 Saltnes), Berg, Gronbaek, Sorli (Dk. 62 Zugelj), Pellegrino (Dk. 85 Gulliksen), Moumbagna (Dk. 85 Kapskarmo)

GOLLER: Dk. 64 Tayfur Bingöl (Beşiktaş), Dk. 38 ve Dk. 49 Moumbagna (Bodo/Glimt)

KIRMIZI KART: Dk. 90+3 Necip Uysal (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Rebic, Tayfur Bingöl, Burak Yılmaz (Teknik Sorumlu) (Beşiktaş), Zugelj (Bodo/Glimt)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 4'üncü hafta maçında konuk ettiği Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'e 2-1 mağlup oldu. Grupta puanını 7'ye çıkaran konuk ekibin gollerini 38 ve 49'uncu dakikalarda Moumbagna kaydetti. 1 puanla son sırada kalan siyah-beyazlıların karşılaşmadaki tek golü 64'üncü dakikada Tayfur Bingöl'den geldi.

2'nci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Pellegrino, şutunu çekti ancak meşin yuvarlak savunmadan döndü. Pozisyonun devamında bir kez daha topu önünde bulan Pellegrino'nun röveşatasında meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

14'üncü dakikada kaleyi hafif sol çaprazdan gören pozisyonda Gronbaek'in yerden sert şutunda top yandan az farkla auta gitti.

22'nci dakikada Bjortuft'un pasıyla soldan savunma arkasına sarkan Pellegrino'nun sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

38'inci dakikada Bodo/Glimt öne geçti. Sağ kanattan Sorli'nin yaptığı ortaya Amartey'den önce altıpas çizgisi üzerinde boş pozisyonda dokunan Moumbagna'nın vuruşunda top kaleci Mert'in solundan ağlara gitti: 0-1.

43'üncü dakikada Bodo/Glimt tehlikeli geldi. Pellegrino'nun pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Sorli'nin şutunda kaleci Mert Günok iki hamlede gole izin vermedi.

45'inci dakikada Zaynutdinov'un sol kanattan ceza sahası içerisine ortasına penaltı noktası yakınından Cenk Tosun'un kafa vuruşunda kaleci Haikin topu kornere çeldi.

45+1'inci dakikada Chamberlain'in sol taraftan kullandığı kornerde arka direkte yükselen Amartey'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak Haikin'de kaldı.

Bodo/Glimt, ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

49'uncu dakikada Bodo/Glimt farkı 2'ye çıkardı. Pellegrino'nun ara pasıyla savunma arkasına sarkan Moumbagna, ceza sahası sol çaprazından topun dibine girdi ve topu kaleci Mert Günok'un üzerinden ağlara gönderdi: 0-2.

56'ncı dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Muleka'nın çaprazdan yaptığı sert vuruşta top üst direkten oyun alanına döndü.

64'üncü dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Rakip sahada yaptığı baskının sonucunda topu kazanan Rebic, pasını Tayfur Bingöl'e çıkardı. Ceza sahasına sol çaprazdan giren Tayfur Bingöl savunmaya rağmen uzak köşeye sağ ayağıyla yaptığı plase vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.

87'nci dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Chamberlain ortasını yaptı. Penaltı noktası önünde uçarak kafa vuruşu yapan Muleka'nın şutunda top kalecinin üzerine gitti.

90+3'üncü dakikada Beşiktaş 10 kişi kaldı. Hızlı gelişen Bodo/Glimt atağında Zugelj'e yaptığı faulün ardından Necip Uysal ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Bodo/Glimt müsabakayı 2-1 kazandı.

BAILLY DEVAM EDEMEDİ

Beşiktaş'ta mücadeleye ilk 11'de başlayan savunma oyuncusu Eric Bailly, sadece 27 dakika sahada kalabildi. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ın sahasında Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakada Bailly, 2'nci dakikada Sorli'nin şutunda topu kafayla uzaklaştırdı. Tecrübeli oyuncu bu pozisyonun ardından başında yaşadığı problem nedeniyle 27'nci dakikada yerini Daniel Amartey'e bıraktı.