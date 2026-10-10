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Beşiktaş BOA, Turgutlu Belediyespor'u deplasmanda 83-49 mağlup etti

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Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Beşiktaş BOA, deplasmanda Turgutlu Belediyespor'u 83-49 mağlup etti. Turgutlu Belediyespor 49 sayıda kalırken Beşiktaş BOA galibiyetle ayrıldı.

Salon: Yıldırım Beyazıt

Hakemler: İbrahim Altıntaş, Melikşah Mercan, Berkin Yücer

Turgutlu Belediyespor: Ferda Yıldız, Fair 19, Mikayla Cowling 8, Şenay Zeybek 4, Melike Yalçınkaya, Selin Temiz, Hatice Öztosun 5, Nihan Dabakoğlu, Nebahat Arğun, Dilara Tongar 2, Ronahi Kıran 11, Kovacevic

Beşiktaş BOA: Lazic 4, Elif Ülkü, Meltem Yıldızhan 16, Gülşah Duman Bıçakçı 12, İdil Saçalır 3, Zeynep Can 2, Gizem Başaran Turan 10, Badiane 16, Davis 20

1.? ?Periyot: 19-19

Devre: 32-37

3.? ?Periyot: 40-61

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin üçüncü haftasında Beşiktaş BOA, Turgutlu Belediyespor'u deplasmanda 83-49 mağlup oldu.

Kaynak: AA
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