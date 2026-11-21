Beşiktaş BOA, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde İstanbul Gençlikspor'u 77-49 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş BOA, sahasında İstanbul Gençlikspor'u 77-49 yendi. Mücadeleyi 22-8 önde bitiren ilk periyot ve 45-24'lük devre skorunun ardından Beşiktaş BOA, üçüncü periyodu da 58-35 önde geçti.
Salon: Akatlar
Hakemler: Umut Özgün Ergün, Burak Erkan, Burak Aktaş
Beşiktaş BOA: Simms 15, Meltem Yıldızhan 2, Ayşegül Günay Aladağ 10, Alleyne 9, Davis 13, Lazic 2, Elif Ülkü 2, Gülşah Duman Bıçakçı 14, İdil Saçalır 2, Zeynep Can 2, Gizem Başaran Turan 4, Badiane 2
İstanbul Gençlikspor: Sevgi Tonguç 15, Günesh Karaoğlan 2, Damla Gezgin 12, Guirantes 9, Collier, İrem Tutar 5, Eydina Topçu, Gizem Sezer 6
1. Periyot: 22-8
Devre: 45-24
3. Periyot: 58-35
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Beşiktaş BOA, sahasında İstanbul Gençlikspor'u 77-49 yendi.