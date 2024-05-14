Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, Gizem Başaran Turan'ı transfer etti
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, geçen sezon Emlak Konut forması giyen 31 yaşındaki Gizem Başaran Turan'ı transfer etti. 2024-2025 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş BOA Takımı, tecrübeli oyuncuyu kadrosuna kattı. Daha önce 2015-2016 sezonunda da Beşiktaş forması giyen milli sporcu, 1,93 boyunda ve pivot olarak mücadele ediyor.
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, geçen sezon Emlak Konut forması giyen 31 yaşındaki Gizem Başaran Turan'ı transfer ettiğini duyurdu.
Siyah-beyazlıların internet sitesinden yapılan açıklamada "2024-2025 sezonu öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş BOA Takımımız, tecrübeli oyuncu Gizem Başaran Turan'ı kadrosuna kattı. Daha önce 2015-2016 sezonunda da formamızı giyen 1992 doğumlu milli sporcu, 1,93 boyunda ve pivot olarak mücadele ediyor." ifadeleri kullanıldı.