Beşıktaş BOA, Charnay Basket'ı Uzatma ile Geçti

Güncelleme:
FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda Beşiktaş BOA, Fransa'nın Charnay Basket takımına karşı 82-82 biten normal süre sonrası uzatma bölümünde 89-87'lik skorla galip geldi. Takım, grubu üçüncü sırada bitirerek play-off için diğer sonuçları beklemeye geçti.

Salon: BJK Gain Spor Kompleksi

Hakemler: Haris Bijedic (Bosna Hersek), Diana Lapanovic (Slovenya), Edison Gjoni (Arnavutluk)

Beşiktaş BOA: Pelin Bilgiç 15, Milic 9, Whitcomb 20, Fasoula 18, Toure 20, Gülşah Duman, Meltem Yıldızhan 5, İlayda Güner 2

Charnay Basket: Mayo 20, Chevaugeon 19, Thomas 17, Chabrier 3, Drame 4, Colas 6, Daramy 12, Dalstra 6, Toure

1. Periyot: 21-26

Devre: 38-47

3. Periyot: 63-64

Normal süre: 82-82

Beş faulle çıkanlar: 33.23 Milic, 35.43 Fasoula (Beşiktaş BOA), 39.34 Thomas (Charnay Basket)

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nın altıncı ve son haftasında, J Grubu'nda Beşiktaş BOA, konuk ettiği Fransa'nın Charnay Basket takımını, normal süresi 82-82 eşitlikle biten karşılaşmanın uzatma bölümünde 89-87 yendi.

Grubu üçüncü sırada bitiren siyah-beyazlı takım, play-off için diğer gruplardaki sonuçları bekleyecek. Beşiktaş BOA, en iyi üçüncüler arasında yer aldığı takdirde play-off'a yükselecek.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor


