Beşiktaş Basketbol Takımı, Derek Needham ile yollarını ayırdı

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Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı, 34 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Derek Needham ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Needham'a katkılarından dolayı teşekkür etti ve kariyerinin geri kalanında başarılar diledi.

Beşiktaş Fibabanka Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Derek Needham ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, iki sezon boyunca siyah-beyazlı ekipte forma giyen 34 yaşındaki oyun kurucuyla yolların ayrıldığı belirtildi.

Needham'a verdiği katkılar dolayısıyla teşekkür edilerek, kariyerinin kalan bölümünde başarı dileğinde bulunuldu.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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